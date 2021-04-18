مصر للمقاصة تتلقى طلبات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة اليوم

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات 2021/2024.

وأوضحت الشركة في خطابها المنشور على شاشة البورصة اليوم، أن تقديم طلبات الترشيح يبدأ من اليوم الموافق 18 إبريل، ويغلق بنهاية عمل يوم الأربعاء 28 إبريل.

وأضافت أن الانتخابات تتم وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضو مجلس الإدارة.

وبحسب البيان، يجب أن يرفق بطلب الترشيح السيرة الذاتية للمرشح والأوراق والمستندات التالية :

1- الأوراق والمستندات المؤيدة لبيانات السيره الذاتية للمرشح.

2- صورة طبق الأصل من السجل التجاري للجهة المرشحة ( أحدث صورة لم يمر على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر) ومؤشر به بأخر التعديلات الواجب التأشير بها.

3- صورة شخصية حديثة للمرشح.

4- إقرار وتعهدات من المرشح والجهة المرشحة باستيفاء الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الشخص الطبيعي المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وكذلك في الجهة المرشحة له، على أن تتعدد الإقرارات والتعهدات بعدد هذه الشروط والمعايير وبالصيغة الواردة فيها، وأن تكون هذه الإقرارات والتعهدات مطبوعات الجهة المرشحة ومعتمدة ممن يملك حق التوقيع عنها ومختومة بخاتمها.

5- في حالة الترشح من غير المجموعات النوعية الخاصة بالأعضاء المساهمين يتم توقيع المرشح بنفسه أو بتوكيل خاص يبيح ذلك على طلب الترشح والإقرارات والمستندات المطلوبة أو اعتماد هذه المستندات بصحة توقيع بنكية.

6- يجب أن يكون المرشح لتمثيل شركات الوساطة أو الشركات أمناء الحفظ رئيسا لمجلس إدارتها أوعضوا بمجلس إدارتها، وأن يكون المرشح لتمثيل أمناء الحفظ من البنوك المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لدى البنك.

وأكدت الشركة أن المرشح لعضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين لا يلتزم بالحصول على ترشيح إحدى الجهات أعضاء الإيداع المركزي.

وقالت إن أيه إعلانات للمساهمين تتم بشأن ترشح وانتخابات أعضاء مجلس الإدارة على موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت وعلى النظام الألي للشركة وعلى شاشات التداول بالبورصة، ويتم تسليم خطابات لذوي الشأن في المسائل الخاصة أو التي ليس لها طابع العمومية.

وذكرت أن استلام أوراق الترشيح سوف يتم استلامها بمعرفة لجنة الإستلام بمقر القطاع القانوني بالشركة بالطابق السابع من العقار رقم 70 شارع الجمهورية – القاهرة مقابل إيصال يتضمن بيان الأوراق المسلمة، ويوقع المستلم على قائمة الاستلام وأمام نواقص المستندات إن وجدت.

ووفقا للبيان، سيتم إرسال أوراق الترشيح المستلمة من المرشح كما هي إلى الهيئة عقب إغلاق باب الترشيح.

ونوهت أنه يوجد نماذج طلبات ترشيح وإقرارات وتعهدات على موقع شركة مصر للمقاصة على شبكة الإنترنتب www.mcdr.com.eg ولدى القطاع القانوني بالشركة .