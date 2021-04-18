البورصة تقفز 1.34% مستهل التعاملات والتجاري الدولي يصعد 2.28%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10279 نقطة محققا صعودا بنسبة 1.34%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.28%، ليتداول عند مستوى 55.59 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.15%، و 0.97% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 20.285 مليون جنيه على 100 شركة من خلال 1.241 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 28 شركة مقابل تراجع 3 شركات بينما لم تتغير أسعار 69؟

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 165.368 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 375.865 ألف جنيه، مقابل 210.497 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 140.837 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 178.737 ألف جنيه، مقابل 37.9 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 24.531 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 126.928 ألف جنيه مقابل 102.397 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم العبوات الطبية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.61%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 6.49%، ثم سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 5.38%.

بينما تصدر سهم الألومنيوم العربية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.73%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 1.50%، ثم سهم السويدي إليكتريك بنسبة 0.39%.