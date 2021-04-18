الصناعات الكهربائية السعودية توقع اتفاقية شراء أصول شركة محولات بلجيكية بقيمة 22.7 مليون ريال

دوت الخليج – أفصحت شركة الصناعات الكهربائية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن توقيع اتفاقية شراء أصول شركة جي باور بلجيكا مع المصفي القضائي يوم الخميس الماضي بقيمة 5.04 مليون يورو أي ما يعادل 22.7 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق اليوم الأحد، أن الأصول تتضمن مكائن ومعدات ومخزون وبرامج تصميم للمحولات والمحطات الكهربائية المتنقلة والمعرفة والملكية الفكرية الفنيتين، وكذلك أرشيف المعلومات والتصاميم الفنية.

وأشارت إلى أن تمويل الصفقة سيتم من موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية المتوفرة للشركة لدى البنوك.

وأضافت الصناعات الكهربائية، أنها بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة باولز للمحولات في بلجيكا، وبعد الانتهاء من إجراءات التسجيل سيتم نقل الأصول المشار إليها أعلاه إلى شركة باولز للمحولات والبدء في تشغيل مصنع المحولات والمحطات في بلجيكا.

وتوقعت شركة الصناعات الكهربائية السعودية، ظهور الأثر المالي للصفقة على نتائجها خلال عام 2022.

وكانت شركة الصناعات الكهربائية السعودية قد أعلنت في أغسطس الماضي، قرار مجلس الإدارة بالدخول في مفاوضات مع المصفي القضائي في بلجيكا لإبرام اتفاقيه شراء أصول شركة سي جي باور بلجيكا (تحت التصفية)، والبدء في إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في بلجيكا.