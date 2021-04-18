كوليرز إنترناشيونال تتعاقد مع 25 شركة عقارية في مصر

بكر بهجت _ تعاقدت مجموعة كوليرز إنترناشيونال لخدمات الاستشارات العقارية مع نحو 25 شركة في السوق المصرية، تنوعت مشروعاتها بين المجال السكني والتعليمي والسياحي وأيضا الطبي، وفق كريم هلال المدير الإقليمى للمجموعة، مشيرًا إلى أن المجموعة تعد واحدة من أكبر المكاتب الاستشارية عالميا في المجال العقاري بكل أنشطته وهو ما ساهم في زيادة المشروعات المتعاقد عليها.

أضاف هلال في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» إن أحدث المشروعات الذي يجري العمل عليه حاليًا هو المنطقة التعليمية داخل مشروع بلومفيلدز المملوك لشركة تطوير مصر في مدينة مستقبل سيتي، موضحًا أنه تم الاتفاق بين كوليرز والبنك التجاري الدولي على التعاون في هذا المشروع وبالفعل تم البدء على الخطة الخاصة باستقطاب مستثمرين ورؤوس أموال للمنطقة.

وتابع هلال أن كوليرز ترى في تلك المنطقة فرصة ذهبية أمام المستثمرين بمختلف شرائحهم، ويجري حاليًا الانتهاء من الترتيبات الداخلية المتعلقة بالشكل القانوني للكيان والهيكل التمويلي ومحاور استقطاب المستثمرين، لافتًا إلى أنه تم تحديد الشرائح المستهدفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

وأوضح هلال أنه على الصعيدين المحلي والإقليمي فإنه سيتم التركيز على شرائح الأفراد ذوي الملاءة العالية والمؤسسات بكل أشكالها والصناديق الاستثمارية، أما على الصعيد الدولي فسيتم التركيز على صناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية.

ولفت إلى أن التحالف يعمل حاليًا على المرحلة الحالية من الاستراتيجية التي تم وضعها والتي تتمثل في الوصول للشكل الأمثل للكيان وخطة التمويل، وفور اعتمادها من مجلس إدارة شركة تطوير مصر، سيتم تجهيز مذكرة الطرح لمخاطبة الشرائح المستهدفة ومن المتوقع أن يكون ذلك بنهاية شهر مايو أو بداية شهر يونيو.

تحالف كوليرز – التجاري الدولي يخطط لاستقطاب مستثمرين وصناديق ومؤسسات للمشروع

والأسبوع الماضي اتفقت شركة تطوير مصر مع كل من البنك التجاري الدولي وشركة كوليرز إنترناشيونال على البدء في تنفيذ خطة استقطاب المستثمرين سواء أفرادًا أو مؤسسات أو صناديق الاستثمار، إلى المنطقة التعليمية التي يتم إقامتها في مشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتي، وسيكون البنك التجاري الدولي الشريك التمويلي للمشروعات التعليمية، حيث سيتولى توفير التمويلات للمشروعات التي سيتم تنفيذها.

وتقام المنطقة التعليمية بمشروع بلومفيلدز على مساحة 90 فدانا، وستضم جامعات ومدارس، وتقام المرحلة الأولى من تلك المنطقة والتي تم الاتفاق مع التجاري الدولي وكوليرز على استراتيجتها التمويلية، على مساحة 36 فدانًا، وتصل قيمة الاستثمارات المخطط ضخها في المرحلة الأولى إلى نحو 3.2 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية للشق التعليمي في مشروع بلومفيلدز نحو 10 مليارات جنيه على مدار 10 سنوات.

وتنقسم المرحلة الأولى من منطقة التعليم بمشروع بلومفيلدز إلى 3 أجزاء، الأول على مساحة 16 فدانًا، وهو خاص بجامعة Njit باستثمارات ملياري جنيه، فيما سيبدأ نشاطها في سبتمبر من العام 2023، والجزء الثاني مخصص لمدرسة king’s colledge على مساحة 14 فدانًا وتستقبل 3000 طالب وتبدأ عملها في سبتمبر 2023 باستثمارات 800 مليون جنيه، والجزء الثالث يمتد على مساحة 6 أفدنة وسيخصص لمدرسة نارمار أمريكان كوليدج، باستثمارات قيمتها 400 مليون جنيه.

وأوضح هلال أن المجموعة ترى في السوق المصرية العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة، وذلك في عدة مجالات يتصدرها التعليم والصحة، موضحًا أنه في مجال التعليم فإن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة به، وهو ما سيساعد الشركات الراغبة في العمل به على تحقيق أهدافها، لافتًا إلى أن كوليرز لديها فريق عمل متخصص في هذا المجال ما سيساعدها على إنجاز المشروعات به بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح أن المجموعة تمتلك فرق عمل في العديد من المجالات تضم أكثر من 18000 خبير ومتخصص بنحو 67 دولة، تعمل من خلالهم على تقديم خدمات التقييم والاستشارات وإدارة الأصول، بالإضافة إلى إدارة المشاريع والبحوث داخل جميع المشروعات، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على مشروعات بعدة أنشطة مثل السكني والتجاري والتجزئة والضيافة والرعاية الصحية والتعليم وقطاع البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والاقتصاد والمناطق الحرة الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.