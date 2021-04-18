أيان للاستثمار السعودية تستحوذ على 26% من الأحساء للخدمات الطبية

دوت الخليج – أعلنت شركة أيان للاستثمار، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، إبرام اتفاقية شراء أسهم مع مساهمي شركة الأحساء للخدمات الطبية للاستحواذ على كامل أسهمهم في رأسمال شركة الأحساء للخدمات الطبية والبالغة 3,964,850 سهما عاديا، تمثل ما نسبته 26.43% من رأسمال شركة الأحساء.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق اليوم ، أن الاستحواذ سيتم مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الأحساء البائعين وهم قائمة مساهمي الأحساء للخدمات الطبية والتي تضم كلا من شركة العثمان القابضة وشركة سعد عبدالعزيز الحسين وأولاده وشركة إبراهيم عبدالله العفالق وأولاده وراشد سعد الراشد.

وأضافت أنه ستتم زيادة رأس مال شركة أيان من 737,320,690 ريالا إلى 806,363,280 ريال عن طريق إصدار 6,904,259 سهم جديد ليزيد بذلك عدد أسهمها من 73,732,069 سهما إلى 80,636,328 سهما، أي بنسبة زيادة قدرها 9.4% من رأسمال الشركة قبل إصدار الأسهم الجديدة.

وأشارت إلى أن نسبة ملكية الشركة في رأس مال شركة الأحساء ستبلغ 96.37% بعد زيادة رأس المال، فيما ستبلغ نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة لمساهمي شركة الأحساء البائعين في رأس مال الشركة 33.41% بعد زيادة رأس المال، ما يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة.

وقدر إجمالي تقييم شركة الأحساء للخدمات الطبية بنحو 420,017,780 ريالا، تمثل قيمة الأسهم المراد شراؤها نسبة 26.43% من رأس مال شركة الأحساء، بقيمة تبلغ 111,020,500 ريال وتمثل القيمة النهائية لصفقة الاستحواذ، بحسب البيان.

وأفادت الشركة بأن التقييم جاء بناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة الأحساء والبالغة 3,964,850 سهما.

كما تم احتساب تقييم الشركة لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط سعر الإغلاق اليومي للشركة للفترة الممتدة من تاريخ 28/09/2020م حتى 20/12/2020م، وتمثل متوسط سعر الإغلاق اليومي لآخر 60 يوم تداول التي تسبق الإعلان عن بداية المفاوضات مع مساهمي شركة الأحساء البائعين على صفقة الاستحواذ، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة أيان هي مليار ومائة وخمسة وثمانون مليون وستمائة وأحد عشر ألف وستمائة وسبعين (1,185,611,670) ريالا سعوديا، ما يمثل 16.08 ريال سعودي للسهم الواحد

وتبلغ نسبة مبادلة الأسهم 1.741 سهم جديد في الشركة لكل (1) سهم مملوك في شركة الأحساء من قبل مساهمي شركة الأحساء البائعين، بناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة الأحساء والبالغة (3,964,850 ) سهم، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر في الشركة لصالح مساهمي شركة الأحساء البائعين عوضاً عن صفقة الاستحواذ.