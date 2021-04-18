الأولى للاستثمار ترصد 3 أسباب لزيادة رأس المال والهيئة توافق على نشر الإفصاح

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح لشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية والخاص بمقترح زيادة رأس المال المصدر من 5.5 مليون جنيه إلى 6.875 مليون جنيه.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أنها استندت على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك في قرار مجلس إدارة الشركة المنعقدة 15 مارس الماضي بزيادة رأس المال.

وأوضحت أن الزيادة المقررة ستتم عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.25 سهم لكل أصلى بإجمالي عدد أسهم 1.375 مليون سهم مجاني.

وبحسب البيان تمول الزيادة من الأرباح المرحلة وصافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع وفقا لقائمة المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر الماضي.

ورصدت الشركة 3 مبررات وراء زيادة رأس المال وتضمنت:-

1- توافر السيولة بالشركة التي تمكن من التوزيع وتمويل زيادة رأس المال المصدر.

2- إتمام الشركة نسبة تنفيذ متقدمة من المشروع الحالي أبراج العز أسيوط بلغت 83% وهي نسبه منقدمة وكذا توافر السيولة ورغبتها في تمويل الالتزامات الناتجة عن تحقيق نسب إتمام بمشروع أبراج العز.

3- توافر االسيولة اللازمة التي تمكن الشركة من تمويل الاستحواذ على شركات مشابهة لها في النشاط.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور .