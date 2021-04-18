أسكوم تحقق 71.7 مليون جنيه خسائر مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الخسائر المجمعة لشركة أسيك للتعدين – أسكوم، العام الماضي لتصل إلى 71.721 مليون جنيه، مقابل 52.571 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وتراجعت إيرادات النشاط وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 841.859 مليون جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 967.050 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت تكلفة النشاط خلال نفس الفترة إلى 652.932 مليون جنيه، مقابل 711.150 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وتراجع مجمل الربح العام الماضي إلى 188.926 مليون جنيه، مقابل 255.899 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وارتفعت خسائر التشغيل خلال نفس الفترة إلى 60.857 مليون جنيه، مقابل 19.063 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فارتفعت خسائر أسكوم إلى 54.588 مليون جنيه، العام الماضي مقابل 34.537 مليون جنيه العام المقارن 2019.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 346.692 مليون جنيه، مقابل 379.785 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

لذا قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم أسكوم لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.