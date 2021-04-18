28 % نموا في صافي أرباح بنك مصر.. و233 مليار جنيه زيادة في المركز المالي

أمنية إبراهيم _ كشفت نتائج أعمال بنك مصر، عن العام المالي 2019/2020، والذي شهد الربع الأخير منه ذروة تداعيات جائحة كورونا، عن نمو صافي أرباح بعد الضرائب بنسبة 28%، لتبلغ 11 مليار جنيه في يونيو 2020، مقابل 8.6 مليارات في يونيو 2019، فيما صعد إجمالي الأرباح قبل الضرائب بنسبة 40% لتبلغ 24 مليار جنيه.

وتخطى إجمالي المركز المالي لثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد حاجز التريليون جنيه ليصل إلى 1.2 تريليون جنيه، مقابل 967 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 27%.

تســويات مديونيات بقيمة 2.4 مليار جنيه.. و1.1 مليار متحصلات الديون غير المنتظمة

واستطاع بنك مصر تسوية ملفات عدد كبير من العملاء، ليبرم تســويات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وبلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه، بنسبة تغطية 137%.

وحققت محفظة الاستثمارات المالية للبنك نموًّا نسبته 45%، لتصل إلى 556 مليار جنيه مقارنة بنحو 385 مليار جنيه في العام المالي قبل السابق.

وواصل بنك مصر تعبئة المدخرات، ليجذب ودائع جديدة بقيمة 182 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، لتصل إلى 928 مليار جنيه مقابل 746 مليار جنيه، وذلك نتيجة نمو شهادات الادخار بنسبة 47% والودائع لأجل وبإخطار بنسبة 33%.

وفي مجال الإقراض صعدت محفظة القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه، مقابل 272 مليار جنيه نتيجة نمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%، وبلغت محفظة التجزئة بنوعيها النمطي والإسلامي في يونيو الماضي 47.9 مليار جنيه، مقابل 31.5 مليار جنيه في يونيو السابق عنه.

أيضًا نجح بنك مصر في زيادة إجمالي محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى 37.7 مليار جنيه، مقابل 23.9 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 13.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 57.6%.

مضاعفة حجم نشاط الصيرفة الإسلامية لائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى 10.8 مليارات جنيه

وفي مجال الصيرفة الإسلامية، ضاعف البنك الحكومي حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى 10.8 مليار جنيه، مقابل نحو 5.5 مليار جنيه بزيادة 5.3 مليار جنيه ومعدل نمو 97.6%، أما محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتوافقة مع أحكام الشريعة فقد ارتفعت إلى 4 مليارات، مقابل 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 145.3%.