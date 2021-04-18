البورصة تقفز 2.12% وأحجام التداولات تسجل 460.3 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.12%، وأغلق عند مستوى10358 نقطة.

وقفز سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 3.37%، وأغلق عند مستوى 56.18 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.44%، و 2.09% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 460.266 مليون جنيه على 184 شركة من خلال 21.592 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 117 شركة مقابل تراجع 13 بينما لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 33.937 مليون جنيه، منها 25.367 مليون جنيه للمؤسسات، و8.570 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 24.766 مليون جنيه، منها 24.733 مليون جنيه للمؤسسات، و32.444 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 9.171 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 12.339 مليون جنيه، مقابل 3.167 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 81.35% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 9.55% والعرب على 9.1% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 19.98% من تعاملات اليوم مقابل 80.01% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العبوات الطبية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.62%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 7.6%، ثم سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 7.29%.

بينما تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 8.73%، ثم سهم الألومنيوم العربية بنسبة 8.64%.