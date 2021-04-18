مال وأعمال

تارجيت للاستثمار تقلص حصتها في الإسماعيلية للتطوير لصالح محجوب

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رنا ممدوح _ قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية حصتها في رأسمال الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة من 9.2468% إلى 3.0562%، لصالح عبد اللطيف محجوب.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار باعت عدد 2.280 مليون جنيه من أسهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير مقابل 94.230 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 41.32 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وبلغت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 2.5617% للمساهم على محمود، وعبد اللطيف محمود 6.6955%.

وارتفعت حصة عبد اللطيف محجوب في رأسمال الإسماعيلية الجديدة للتطوير بعد تنفيذ الصفقة من 0.0022% إلى 6.69%، بشراء 2.386 مليون سهم مقابل 98.984 مليون جنيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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