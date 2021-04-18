بيتكوين تواصل التراجع وتهوى 11% إلى 53 ألفا و356 دولارا

– تراجعت بيتكوين ، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، 11.1 بالمئة إلى 53 ألفا و356.39 دولار يوم الأحد، لتفقد 6675.9 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

والعملة منخفضة 17.8 بالمئة عن ذروتها للعام 64 ألفا و895.22 دولار المسجلة في 14 أبريل.