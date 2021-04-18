- 1/3
- 2/3
- 3/3
– تراجعت بيتكوين ، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، 11.1 بالمئة إلى 53 ألفا و356.39 دولار يوم الأحد، لتفقد 6675.9 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.
والعملة منخفضة 17.8 بالمئة عن ذروتها للعام 64 ألفا و895.22 دولار المسجلة في 14 أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتكوين تواصل التراجع وتهوى 11% إلى 53 ألفا و356 دولارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.