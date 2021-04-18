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وزارة الصحة تعلن عن إصابة 97 مواطنا في حادث قطار طوخ

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد ، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف “مجاهد” أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد “مجاهد” أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار “طوخ”، بالمستشفيات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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