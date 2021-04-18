مال وأعمال

سكك حديد مصر تصدر بيانا عن حادث قطار طوخ

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دوت الخليج – ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في أثناء مرور قطار 949/3209 سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة 13:54 سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.

وأضافت الهيئة، في بيان قبل قليل، أنه جارٍ الوقوف على أسباب الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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