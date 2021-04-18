السيسي يوجه بإقامة شراكات مع الجهات الأجنبية المختلفة للتعاون في إنتاج لقاحات كورونا محليا

دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا لمتابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا محليا وعالميا، واستعراض الإجراءات الحالية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، أخذا في الاعتبار الخبرة المكتسبة لدى الأجهزة الصحية من التعامل مع الموجتين الأولى والثانية من الجائحة.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

كما شارك في الاجتماع: اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

واستعرض الاجتماع وضع جاهزية القطاع الطبي بجميع قطاعاته، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات المضادة للفيروس وأولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة.

ووجه الرئيس بالاستمرار في برامج التوعية لجميع فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بالفيروس؛ للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار جائحة كورونا.

كما وجه بتوفير أية اعتمادات مالية إضافية قد تتطلبها عملية استيراد التطعيمات واللقاحات، مع إقامة شراكات مع الجهات الأجنبية المختلفة للتعاون في إنتاج لقاحات كورونا محليا، وذلك سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الإطار.