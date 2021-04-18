مصلحة الضرائب: تعديلات القيمة المضافة تخضع المحال التجارية لضريبة جدول بنسبة 1% فقط

دوت الخليج – ذكرت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصري «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التي يجب أن تتوفر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض.

وأضافت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.