بريطانيا تسجل 10 وفيات بكورونا في أقل عدد يومي منذ سبتمبر

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سي إن بي سي – أظهرت بيانات رسمية تسجيل 10 حالات وفاة بكورونا في بريطانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أقل عدد للوفيات اليومية منذ التاسع من سبتمبر.
وتميل أعداد الوفيات المسجلة عادة إلى الانخفاض خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وجرى أيضا تسجيل 1882 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 2206 أمس.
وبحسب البيانات، تلقى 32 مليونا و849 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح، ارتفاعا من 32 مليونا و693 ألفا أمس السبت.
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