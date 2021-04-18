وزير الخارجية يجري جولة إفريقية لشرح مستجدات ملف سد النهضة

دوت الخليج – توجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي، في مستهل، جولة تتضمن عددا من الدول الإفريقية؛ لشرح مستجدات ملف سد النهضة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، يتوجه شكري أيضًا إلى كل من جزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تلك الجولة تأتي انطلاقا من حرص مصر على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية، فضلاً عن تأكيد ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.