مال وأعمال

النائب العام يشكل غرفة عمليات لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

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دوت الخليج – شكل النائب العام المستشار حمادة الصاوي غرفة عمليات بالمكتب الفني لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.

وبحسب بيان للنيابة العامة، يتابع المستشار حمادة الصاوي مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة.

وشدد البيان على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في الحادث أيًا من كانوا.

وأهابت النيابة العامة بجميع الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلوماتٍ عن أسباب وقوع الحادث وملابساته حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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