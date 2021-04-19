مال وأعمال

أسعار الذهب ترتفع مع زيادة الإقبال بفعل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية

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  _ ارتفع الذهب يوم الاثنين ليحوم قرب قمة سبعة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، إذ تدعمت الأسعار بفعل انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1777.65 دولار للأوقية (الأونصة9 بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1783.55 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1777.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس “في الوقت الحالي، مزيج نزول الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الفائدة يدعم الذهب بالغم من تحسن التوقعات الاقتصادية.

“هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شديدة الأهمية بعد تجاوز مستوى 1765 دولارا ذلك. ومع تجاوز مستوى 1765 دولارا، التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير”.

نزل مؤشر الدولار لقاع ما يقرب من شهر مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها في عدة أسابيع الذي لامسته في الأسبوع الماضي. ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.79 دولار للأوقية بعد بلوغها قمة ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2782.68 دولار، في حين زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1204.12 دولار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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