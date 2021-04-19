- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين أن صادرات البلاد قفزت 16.1 بالمئة في مارس مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ تعافى الطلب على السلع من مستويات متدنية بلغها العام الماضي بسبب الجائحة.
تأتي القراءة مقارنة مع زيادة 11.6 بالمئة توقعها اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته ، وجاءت بعد نزول 4.5 بالمئة في فبراير .
وارتفعت الواردات 5.7 بالمئة في العام المنتهي في مارس مقابل متوسط توقعات لصعود 4.7 بالمئة وبعد زيادة 11.8 بالمئة في الشهر السابق.
وحقق الميزان التجاري فائضا بلغ 663.7 مليار ين (6.11 مليار دولار) مقابل متوسط توقعات لفائض 490 مليار ين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصادرات اليابانية في مارس ترتفع 16.1% على أساس سنوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.