دايس للملابس تحقق 54.7 مليون جنيه خسائر مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ تحولت شركة دايس للملابس الجاهزة من الربحية إلى الخسارة العام الماضي لتسجل صافي خسائر مجمعة بقيمة 54.731 مليون جنيه، مقابل 120.825 مليون جنيه أرباح بالعام المقارن 2019.

وتراجعت صافي مبيعات الشركة وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.232.778 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.570.066 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.062.723 مليار جنيه مقابل 1.203.771 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وهبط مجمل الربح العام الماضي إلى 170.055 مليون جنيه مقابل 366.294 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وسجلت الشركة خسائر ناتجة عن التشغيل خلال نفس الفترة بقيمة 37.716 مليون جنيه مقابل 143.315 مليون جنيه أرباح تشغيل بالعام المقارن 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فسجلت الشركة صافي خسائر بعد ضريبة الدخل بقيمة 79.125 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 87.482 مليون جنيه صافي أرباح بالفترة المناظرة.

وانخفضت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.050.733 مليار جنيه مقابل 1.354.379 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.