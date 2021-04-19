راميدا: العمومية وافقت على توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 57.9 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا، في جلستها أمس على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على مساهمي الشركة بإجمالي مبلغ 57.850 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية أقرت المقترح عن طريق توزيع أسهم زيادة مجانية بواقع 0.3 سهم لكل أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة البالغ عددها 768.6 مليون سهم، معع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر.

وأضافت، أن الزيادة تمول من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع ( أرباح العام + الأرباح المرحلة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن رأس مال الشركة المصدر سيصبح بعد الزيادة 250 مليون جنيه موزع على عدد مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشا للسهم الواحد.

وبحسب البيان، تضمنت قرارات العمومية الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بشأن قيام الأخيرة بتقديم خدمات استشارات مالية لشركة راميدا وذلك لمدة سنة مقابل حد أقصى 3% من قيمة الصفقات التي تتم من خلال استشارات كومباس كابيتال.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في 22 مارس الماضي على نشر افصاح شركة راميدا بخصوص السير في إجراءات زيادة رأس مال المصدر من 192.15 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه بزيادة 57.85 مليون جنيه، عن طريق توزيع أسهم زيادة مجانية على مساهمي الشركة بواقع 0.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وحققت الشركة خلال 2020 أرباحاً بلغت 111.51 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 81.67 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 960.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 893.9 مليون جنيه مقارنة بالعام المناظر 2019.