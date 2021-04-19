البورصة تصعد 0.23% مستهل التعاملات بدعم مشتريات العرب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بدعم مشتريات العرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10381 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.23%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.53%، ليتداول عند مستوى 56.48 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.74%، و 0.61% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 36.028 مليون جنيه على 114 شركة من خلال 2.158 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 39 شركة مقابل تراجع 7 شركات بينما لم تتغير أسعار 68.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 483.596 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 404.849 الف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 621.324 ألف جنيه مقابل 216.476 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 888.445 ألف جنيه، منها 782.023 ألف جنيه للمؤسسات، و106.422 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم العبوات الطبية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.75%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 5.49%، ثم سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بنسبة 4.09%.

بينما تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.55%، تلاه سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 2.21%، ثم سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 0.85%.