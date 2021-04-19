كونستك تقتنص أعمال مقاولات بقيمة 150 مليون جنيه لصالح تطوير مصر بمشروع فوكا باي

اقتنصت شركة كونستركشن آند ديزاين “كونستك” أعمال مقاولات جديدة لصالح شركة تطوير مصر بمشروع “فوكا باي” بالساحل الشمالى بقيمة 150 مليون جنيه.

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وفي بيان للشركة، قال أحمد عزيز نائب المدير العام، إن الأعمال تشمل إعادة تأهيل فندق سعة 30 غرفة وإنشاء فيلات، بالإضافة الى أعمال التشطيبات، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية 2021.

وأوضح أن ” كونستك ” تعمل فى الساحل الشمالى منذ 6 سنوات مع عدد من مطوري القطاع العقاري منهم سوديك والتى نفذت لصالحها أعمال فى مشروعى “سيزار” و”سيزار فالي”، مشيرا إلى أنه سيتم خلال شهر رمضان تسليم أعمال لصالح شركة سوديك عبارة عن 100 وحدة فى 6 أكتوبر.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ حاليا مشروعات تتنوع بين السكني والساحلي والخدمي، كما سيتم الإعلان عن تعاقدات جديدة مع إحدى الشركات بمشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم خلال 3 أشهر تسليم الملحق الإداري لجامعة الدول العربية.

وأضاف أن الشركة تستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 400 مليون جنيه حتى النصف الأول من العام الجاري، وبلغ حجم أعمالها فى الربع الأول من العام 200 مليون جنيه، وتستهدف الشركة تنفيذ أعمال بقيمة تتخطى المليار جنيه خلال 2021.

وأوضح أن الشركة لديها تسهيلات ائتمانية من 8 بنوك حكومية وخاصة تضم الأهلي، ومصر، وCIB، والأهلي المتحد، والعربي الإفريقي، لافتا إلى أن الشركة تدرس حاليا آليات جديدة للتعاون مع البنوك تشمل إتاحة سيولة لتغطية المطور العقاري لحين صرف المستحقات وهو الأمر الذى يعجل من عملية التنفيذ ويتواكب مع الحركة والمعدلات الإنشائية السريعة بالسوق.