وزير قطاع الأعمال العام يفتتح المرحلة الثانية لتطوير فرع جاتينيو التاريخي بتكلفة 30 مليون جنيه

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح المرحلة الثانية من تطوير فرع جاتينيو التاريخي ملك شـركة بيـوت الأزيـاء الراقيـة التـابعـة للشركة القابضــة للسـياحة والفنادق-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- بتكلفة استثمارية حوالي 30 مليون جنيه بالشراكة مع مجموعة ريموندس للاســتثمار والتجــارة والتنمية.

Your browser does not support the video tag.

ووفق بيان الوزارة شمل التطوير مساحة 1500 متر على 3 طوابق، في جميع النــواحي الداخلية بالفرع من شبكات الإطفاء وإنذار الحريق التى تعمل إلكترونياً وأنظـمة الحـاسب الآلــى طبقاً لنـظام ERP وتمت تعديلات داخلية عديدة منها أعمال البنـية التحتية وتركيب سلم كهـربائى ومصاعد جديدة.

وأشار البيان إلى أن شركة ريموندس تحملت تكلفة التطوير مقابل حق انتفاع لمدة 15 عاما وعائد سنوي 5.5 مليـون جنيه يزاد بنسبة 8% سنوياً، بخلاف ضريبة القيمة المضافة وكافة مصاريف الفرع من كهرباء ومياه وصيانة.

وقام الوزير بجولة داخل الفرع مشيدا بأعمال وجهود التطوير وجودة المنتجات وأسلوب عرضها، مؤكدا أن هذا التطوير يعد أحد نماذج الشراكة التي تحرص عليها الوزارة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وأضاف أن افتتاح هذا الفرع فى المرحلة الأولى – في سبتمبر 2020- يأتي بعد ســنوات طويلة من إغلاقه، وتم تطوير الواجهة التاريخية للفرع مع الحفاظ على الطــراز المعمارى المتميز، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى لعودة فرع جاتينيو إلى سابق عهده.

حضر الافتتاح، ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذى للشــركة القابضـة للسـياحة والفنادق، والدكتور جمال يوسف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة بيوت الأزياء الراقية، ومحمود عبد الله العضو المنتدب التنفيذى لشركة بيوت الأزياء الراقية.