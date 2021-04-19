مال وأعمال

الرئيس السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجاري

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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد صدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى والتى شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين فى وظيفة وزير مفوض تجارى وهم كل من الدكتورة منى وهبة وتامر كريم وخالد النمر ونسرين وحيش والدكتور محمد عبد الجواد ومصطفى شيخون وعلاء البيلي وعصام بريقع ومها زكريا وعلي باشا وايمان حسين

كما شملت الترقيات تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجارى فى وظيفة سكرتير أول تجاري وهم كل من مها جلال الدين وعمرو مكرم الطنطاوي

نيفين جامع: دور رئيسى للتمثيل التجارى فى تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الاجنبية

وقالت الوزيرة إن اعتماد رئيس الجمهورية لحركة الترقيات يعد تكليف يلقى مزيد من المسؤولية على عاتق اعضاء التمثيل التجاري، لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز علاقته مع كافة دول العالم، لاسيما في ظل الدور المحورى الذى يلعبه التمثيل التجارى باعتباره الذراع التجارى للدبلوماسية المصرية ، وأحد الركائز الأساسية فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الاقليمى والدولى لتنمية الصادرات للاسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للاستثمار فى السوق المصري.

 

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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