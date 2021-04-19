كاسيل توقع بروتوكول تعاون مع بي تك لتوفير الأجهزة والسلع للعملاء بالمشروعات

وقعت شركة كاسيل للتطوير العمراني بروتوكول تعاون مع شركة بي تك المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، وذلك لتوفير الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة لعملاء كاسيل بخصومات وأنظمة سداد مختلفة على مختلف المنتجات.

وقال بيان شركة كاسيل إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها لتوفير برامج تسويقية قائمة على جذب العملاء الجدد والتواصل مع العملاء الحاليين، كما تعتبر جزءً من مجموعة متكاملة من التيسرات والمحفزات التي تحرص على تقديمها لعملائها.

Your browser does not support the video tag.

وقال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل، إن الشركة تحرص على التعاون مع الشركات التى تدعم استراتيجية كاسيل فى تيسير حياة عملائها وتحقيق الاستقرار لهم بكافة النواحي.

وأضاف منصور أن الاتفاق سيسمح للعملاء بالحصول على كروت خصم وتقسيط تمكنهم من الحصول على كافة الأجهزة بأسعار مناسبة من مختلف فروع شركة بي.تك والتى بلغ عددها اكثر من 99 فرع فى 25 محافظة.

من جهته قال الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، إن الشركة تستكمل خطتها للتوسع والتواجد بالعديد من المناطق الحيوية بالبلاد عبر تعاونها مع شركة كاسيل للتطوير العمراني ودخول العاصمة الإدارية الجديدة أحد اهم المشروعات القومية بالبلاد في الوقت الحالي، وتوفير خدماتنا لعملاء كاسيل بمختلف مشروعاتها.

وقع الاتفاق من شركة كاسيل للتطوير العمرانى، المهندس محمد ماهر، مدير إدارة تطوير الأعمال، نيابة عن المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة، ومحمد خطاب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة بي تك، نيابة عن الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.