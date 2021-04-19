مؤشر البورصة الرئيسي يصعد إلى 10441 نقطة والسبعيني يقفز 2.69%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10441 نقطة محققا صعودا بنسبة 0.8%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.55% وأغلق عند مستوى 57.05 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.69% و 2.01% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 734.834 مليون جنيه على 185 شركة من خلال 32.368 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 131 شركة مقابل تراجع 19 بينما لم تتغير أسعار 35.

اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 37.078 مليون جنيه، منها 32.634 مليون جنيه للمؤسسات، و 4.444 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 10.627 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 25.379 مليون جنيه مقابل 14.751 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 47.706 مليون جنيه، منها 43.208 مليون جنيه للمؤسسات، و 4.479 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 77.96% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 13.26% والعرب على 8.78% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 25.15% من تعاملات اليوم مقابل 74.84% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العبوات الطبية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.99% تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 7.95% ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.34%.

بينما تصدر سهم مصر بني سويف للأسمنت قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.96% تلاه سهم القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية بنسبة 5.92% ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 5.33%.