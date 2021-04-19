بنك الكويت الوطني – مصر يطلق الخدمة المصرفية للشركات باستخدام حلول SAP

أطلق بنك الكويت الوطني – مصر، الخدمة المصرفية للشركات بإستخدام حلول “إس إيه بي” (SAP)، بالتعاون مع شركة إم.دي.إس إيه.بي، المتخصصة في الحلول المصرفية من “إس إيه بى”.

وقال بيان البنك إن تلك التكنولوجيا ستعزز جهوده نحو إجراء التحول الرقمي للخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى بناء علاقة وثيقة مع عملائه من أجل مواكبة التطور في عصر الإقتصاد الرقمي.

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وتابع أنه بالاعتماد على حلول “إس إيه بي” الرقمية للشركات و التي تعمل على تعزيز كفاءة و انتاجية الأعمال وتوفير الوقت و الجهد للشركات، يتيح بنك الكويت الوطني – مصر لعدد من عملائه، سواء كانوا أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة أو شركات كبرى، التحكم في التدفق النقدي إلكترونياً في عملياتهم اليومية، بدءاً من التحقق من الحسابات وإجراء المدفوعات وتحويل الأموال بين الحسابات، فضلاً عن تيسير وتسريع العمليات التجارية”.

وقال عمرو الألفى – رئيس قطاعات الأعمال ببنك الكويت الوطني – مصر، إن تلك الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص البنك على تحسين تجربة عملائه إلكترونياً، مع الإستجابة لإحتياجاتهم المتنوعة.

وأضاف الألفي: “تماشياً مع استراتيجية بنك الكويت الوطني – مصر بشأن الاستثمار في الحلول التكنولوجية لتقديم أحدث الخدمات الرقمية للعملاء، تحالفنا مع شركة إم.دي.إس.إيه.بي للاستفادة من خبراتها المشهودة في تنفيذ حلول “إس إيه بي”، والتي طالما أكدتها من خلال الشراكة مع مجموعة بنك الكويت الوطني – مصر، لتنفيذ حلولها المصرفية وتقديم الدعم الفني المستمر للخدمات.”.

من جانبه، فال طوني أشقر، المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي لشركة إم.دي.إس إيه.بي، إن الشركة أخذت على عاتقها، بالشراكة مع بنك الكويت الوطني – مصر، تنفيذ الخدمة المصرفية للشركات، وهذا من خلال تطبيق حلول وتقنيات ” إس إيه بي ” المصرفية، والاعتماد على ما تقدمه من مزايا واسعة، وهو ما يتيح لبنك الكويت الوطني – مصر التواصل الذكي مع عملائه، وتقديم منتجاته وخدماته المبتكرة من خلال كافة القنوات”.

وأضاف أشقر أن شركة إم.دي.إس إيه.بي، توفر خدماتها من خلال 10 مكاتب في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا ووسط أوروبا الشرقية، كما تتمتع الشركة بمعرفة ومهارات واسعة في تطبيق حلول ” إس إيه بي ” في قطاعات متنوعة، وهو ما مكنها من توفير الحلول التكنولوجية لأكثر من 400 شركة وهيئة حكومية على مدار أكثر من 25 عام”.