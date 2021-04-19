وزير الخارجية يسلم رئيس كينيا رسالة من السيسي عن وضع مفاوضات سد النهضة

دوت الخليج – التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، في مستهل الجولة التي يجريها لعدد من الدول الإفريقية حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرؤساء والقادة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري سلم خلال اللقاء الرسالة الموجهة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس كينياتا بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الإفريقية في العديد من المجالات، وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة الإفريقية.

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وأوضح حافظ أن وزير الخارجية حرص في هذا السياق على استعراض مجريات اجتماعات كينشاسا الأخيرة التي استضافتها جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 أبريل الجاري، والتي شاركت فيها مصر بارادة سياسية صادقة بهدف الاتفاق على اطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.

كما أعرب عن تطلع مصر إلى العمل مع الدول والأطراف المعنية لإيجاد حل لهذه الأزمة والتوصل لاتفاق، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

ونوه حافظ إلى أن اللقاء تناول كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شدد وزير الخارجية على عمق العلاقات المصرية الكينية، مثمناً الإرادة السياسية القائمة لدى الجانبين لتطويرها واستغلال ما تشهده حالياً من زخم.

وأكد شكري في هذا الاطار اهتمام مصر بدعم المشروعات التنموية في كينيا في المجالات التي تمثل أولوية لدى الجانب الكيني، فضلاً عن الإعراب عن حرص الجانب المصري على دعم الأشقاء في كينيا في شتى المجالات.