رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وفى مستهل اللقاء، أشار اللواء جمال عوض إلى تنفيذ العديد من الإجراءات والخطوات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة فى إطار ملف التحول الرقمي.

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واستعرض عوض ما تم تحقيقه من الربط الآلي والتبادل بين كل من الهيئة من جهة ومصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور والنيابة العامة من جهة أخرى، بما يحقق تقليل تداول المستندات بين تلك الجهات، ورفع المعاناة عن المواطنين المتعاملين مع هذه الجهات.

وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى الموقف الخاص بتطوير ورفع كفاءة مقرات الهيئة، والتي يصل عددها إلى نحو 591 مقرا على مستوى الجمهورية، متناولا كذلك عدداً من الإجراءات القانونية التى من شأنها أن تكفل قيام الهيئة بإدائها لمهامها دون معوقات.