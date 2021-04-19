السعودية لإعادة التمويل العقاري تحصل على تصنيف A وA2 من وكالتي موديز وفيتش

دوت الخليج – حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على تصنيف A2 من وكالة موديز، إحدى أبرز وكلات التصنيف الدولية.

وأشادت الوكالة بـ”قوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية”.

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كما حصلت الشركة على تصنيف A من وكالة فيتش، للمدى الطويل، لدورها في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030- وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل أن هذا التصنيف المرتفع يأتي نتيجة عملها المتواصل لتوفير السيولة اللازمة في قطاع الإسكان في المملكة بما يسهم في زيادة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي، ولتحقيقها قفزات نوعية في قطاع التمويل العقاري السكني.

وأسس صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزا رئيسيا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي المصري السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وبهدف إحداث نقلة نوعية في سوق الإسكان المحلية.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد بن عب دالله الحقيل، أهمية حصول الشركة على التصنيفات الائتمانية المرتفعة.

وشدد على أنها تعكس قوة الشركة ودورها المحوري في قطاع الإسكان خلال السنوات الثلاث الماضية، وقوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة.

واعتبر الحقيل أن هذا التصنيف خطوة لمواصلة تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان في المملكة من خلال توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية.

وسجلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نموا ملحوظا منذ تأسيسها نهاية عام 2017، بوصول محفظتها التمويلية إلى 6.5 مليار ريال خلال العام 2020 مقارنةً بـ 2.2 مليار ريال في عام 2019.

كما أصدرت الشركة في شهر مارس 2021 صكوكاً محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليار ريال، والتي شهدت إقبالاً كبيراً للحصول عليها.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني إن التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي حصلت عليها الشركة جاءت نتيجة عملها الجاد منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات من قبل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق رسالتها وأهدافها، وجودة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة، ومتانة القطاع وقوة النظام الشامل الذي تدعمه المبادرات الحكومية وبرنامج الإسكان.

ولفت إلى أن هذه التصنيفات تدعم توجهات الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة وستساهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قوة القطاع العقاري السعودي.