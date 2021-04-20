اليونان تعلق استخدام لقاح جونسون آند جونسون انتظارا لمراجعة وكالة الأدوية الأوروبية

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العربية دوت نت – أعلنت اليونان أنها ستعلق استخدام لقاح جونسون آند جونسون لحين مراجعته من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.
كان مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، قال إن هناك إمدادات كافية من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة.
وأكد فاوتشي أن لقاح جونسون آند جونسون آمن.
يأتي ذلك بعد أسابيع من توصيته بالمسارعة في الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بغض النظر عن نوعية اللقاح.
واعتبر فاوتشي أن توافر لقاح ثالث في أميركا “ليس سوى أخبار جيدة” وسيساعد في السيطرة على الوباء.
ووافقت الحكومة الأمريكية على استخدام لقاح شركة “جونسون آند جونسون” ذي الجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا، لتتيح لملايين من الأمريكيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة، وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.
وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة وما بعده، عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع، الجمعة.
وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال مفوض الإدارة في بيان “إن ترخيص هذ اللقاح يوسع مجال توفر اللقاحات التي هي أفضل وسيلة وقاية طبية من (مرض) كوفيد-19، مما يساعدنا على محاربة هذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون فرد في الولايات المتحدة”.
وفي التجارب العالمية على اللقاح التي شملت 44 ألف فرد تبين أنه فعال بنسبة 66% في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع من التطعيم، وبنسبة 100% في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض.
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