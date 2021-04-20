مال وأعمال

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار

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العربية دوت نت – ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، في مستهل أسبوع مشحون ببيانات من المتوقع أن تقدم مزيدا من الأدلة على أن اقتصاد بريطانيا يتعافى من أعمق ركود له في 300 عام.

وقفز الاسترليني 0.93% إلى 1.3957 دولار بحلول الساعة 1418 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من أبريل.

وصعدت العملة البريطانية 0.60% أمام العملة الأوروبية إلى 86.09 بنس لليورو، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من أبريل.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأبلغ جونسون البرلمان “سنجري أربع مراجعات. إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضا إرشادات بشأن العمل من المنزل والذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة”.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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