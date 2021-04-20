الأسهم اليابانية تسجل أكبر هبوط في شهر بسبب مخاوف إعادة فرض إجراءات العزل

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وكالات – سجلت الأسهم اليابانية أكبر هبوط في شهر اليوم الثلاثاء، تحت ضغط المخاوف من احتمال أن يقود إعادة فرض إجراءات عزل لاحتواء كوفيد-19 في أكبر المدن في البلاد إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي.
وشهدت جميع القطاعات تقريبا تراجعا ولم يغلق سوى مؤشر فرعي وحيد من بين 33 مؤشرا على صعود وكسب 16 سهما فقط على المؤشر نيكي الرئيسي.
وأغلق المؤشر نيكي على هبوط 1.97 بالمئة عند 29100.38 نقطة وهو أقل مستوى منذ 24 مارس، بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.55 بالمئة إلى 1926.25 نقطة وهو أكبر هبوط في أربعة أسابيع.
وقد تُفرض حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا مع ظهور إصابات بكوفيد- 19 مجددا. وفرضت اليابان الشهر الجاري ما يشبه حالة الطوارئ في المقاطعتين ولكن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير يذكر في عكس الاتجاه حتى الآن.
ونزل سهم فاست للتجزئة ذو الثقل على المؤشر 2.17 بالمئة بينما فقد سهم مجموعة سوفت بنك 1.84 بالمئة.
واقتفت أسهم أشباه الموصلات أثر خسائر نظرائها في الولايات المتحدة ونزل سهم طوكيو إلكترون 2.3 بالمئة وأدفانتست 3.2 بالمئة وموراتا للتصنيع 1.58 بالمئة.
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