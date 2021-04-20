الولايات المتحدة توسع إرشادات عدم السفر لتشمل 80% من دول العالم بسبب كورونا

سي ان بي سي _ قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستوسع إرشادات “عدم السفر” لتشمل حوالي 80% من دول العالم، مشيرة إلى “مخاطر لم يسبق لها مثيل على المسافرين” بسبب جائحة كورونا.

وأدرجت الوزارة بالفعل 34 من أصل 200 دولة على “المستوى الرابع: لا تسافر”، منها تشاد وكوسوفو وكينيا والبرازيل والأرجنتين وهايتي وموزامبيق وروسيا وتنزانيا.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان “سيؤدي هذا التحديث إلى زيادة كبيرة في عدد الدول المدرجة على المستوى الرابع: لا تسافر لتشمل ما يقرب من 80% من البلدان في جميع أنحاء العالم”. ويعني ذلك إضافة ما يقرب من 130 دولة لقائمة عدم السفر.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني إعادة تقييم للأوضاع الصحية الحالية في بعض البلدان، لكنها “تعكس تعديل نظام إرشادات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على التقييمات الوبائية الحالية (لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها)”.

وتم بالفعل منع معظم الأمريكيين من السفر إلى مناطق كثيرة في أوروبا بسبب قيود كورونا.

وفرضت واشنطن حظرا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين تواجدوا مؤخرا في معظم أنحاء أوروبا والصين والبرازيل وإيران وجنوب أفريقيا.