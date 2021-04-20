أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر مع ضعف الدولار

رويتر – ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر اليوم الثلاثاء، إذ دعم هبوط الدولار الأمريكي السلع الأولية وجراء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 66 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو والذي ينتهي العمل به يوم الثلاثاء 70 سنتا ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 64.08 دولار للبرميل. وسجل عقد يونيو الأكثر نشاطا 64.02 دولار مرتفعا 59 سنتا ما يوازي 0.9 بالمئة.

ويصبح النفط أرخص للمشترين بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي وهي العملة المقوم بها النفط في حالة ضعف العملة الأمريكية.

وقالت آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة “يستمر ضعف الدولار في دعم السلع الأولية… رغم المخاوف بشأن الطلب على النفط في مناطق معينة”.

كما يدعم أسعار النفط توقعات بأن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وفقا لاستطلاع مبدئي أجرته يوم الاثنين.

يأتي الاستطلاع قبل إعلان بيانات معهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الاحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الاثنين حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة النفطي وقالت إنها قد تمدد هذا الإجراء ليشمل منشآت أخرى بسبب نزاع حول الميزانية مع مصرف ليبيا المركزي.

وقالت آي.ان.جي إن التوقف قد يقلص إنتاج النفط الليبي بواقع 280 ألف برميل يوميا ليقل عن مليون برميل يوميا لأول مرة منذ أكتوبر.