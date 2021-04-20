مال وأعمال

جي بي كابيتال تعين أرقام لترويج وتغطية الاكتتاب كمستشار للشركة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية – وهي إحدى الشركات التابعة لشركة جي بي أوتو التي تمتلكها بنسبة 99%- في جلسته أمس على تعيين أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية كمستشار للشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الهدف من ذلك هو دراسة الخيارات الاستراتيجية المتاحة لشركة جي بي كابيتال لتعظيم الاستفادة من استثماراتها ومساهمتها في شركات تابعة وعلى الأخص الاستثمار في أسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي.

وذكرت، أن تلك الخيارات تشمل بيع حصة من أسهم جي بي كابيتال في شركة جي بي للتأجير التمويلي.

وكانت شركة جي بي أوتو أعلنت في 11 إبريل الجاري إن إحدى شركاتها التابعة، وقعت اتفاقاً مع صناديق استثمار أجنبية يتم بمقتضاه البدء في إجراءات بيع جزء من مساهمتها في شركة MNTinvestments BV الهولندية، يمثل 5 % من أسهم تلك الشركة.

وقالت، إن القيمة المتفق عليها تبلغ تقريباً 352.67 مليون جنيه ، لتصبح ملكية شركة جي بي أوتو غير المباشرة في الشركة الهولندية بعد تنفيذ صفقة البيع 57.26 %.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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