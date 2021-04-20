العالمية للاستثمار تحقق 381.8 ألف جنيه أرباح مستقلة الربع الأول

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المستقلة للشركة العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 27.82% لتصل إلى 381.775 ألف جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 528.889 ألف جنيه بالربع المقارن في 2020.

وانخفضت الإيرادات وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم إلى 1.409 مليون جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 1.481 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وتراجع مجمل ربح العالمية للاستثمار خلال نفس الفترة إلى 492.613 ألف جنيه، مقابل 682.438 ألف جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.04 جنيه مقابل 0.06 جنيه بالفترة المقارنة.