أسعار الذهب تتراجع عن ذروة 7 أسابيع مع تعافي عوائد السندات الأمريكية

_ تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة إذ رجحت كفة تعافي عائدات السندات الأمريكية أمام دعم تمثل في ضعف الدولار الأمريكي.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1768.01 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 1789.77 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراي.

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وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1769 دولارا للأونصة.

هذا وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.6% بعدما هوت لأقل مستوى في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي لترفع من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم، إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.3% إلى 25.88 دولار للأونصة، في حين فقد البلاديوم 0.3% إلى 2803.69 دولار واستقر البلاتين عند 1205.20 دولار.