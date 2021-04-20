- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة إذ رجحت كفة تعافي عائدات السندات الأمريكية أمام دعم تمثل في ضعف الدولار الأمريكي.
وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1768.01 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 1789.77 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراي.
وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1769 دولارا للأونصة.
هذا وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.6% بعدما هوت لأقل مستوى في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي لترفع من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم، إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.3% إلى 25.88 دولار للأونصة، في حين فقد البلاديوم 0.3% إلى 2803.69 دولار واستقر البلاتين عند 1205.20 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تتراجع عن ذروة 7 أسابيع مع تعافي عوائد السندات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.