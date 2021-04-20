البورصة تصعد 0.39% مستهل التعاملات بدعم مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10482 نقطة محققا صعودا بنسبة 0.39%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.28% ليتداول عند مستوى 57.21 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.63% و 1.34% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورضة 61.284 مليون جنيه على 130 شركة من خلال 3.218 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 56 شركة مقابل تراجع 7 شركات بينما لم تتغير أسعار 66.

واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.397 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 737.503 ألف جنيه، منها 708.128 ألف جنيه للأفراد و 29.375 ألف جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 2.134 مليون جنيه، منها 1.409 مليون جنيه للمؤسسات، و 724.952 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.44% تلاه سهم الاستثمار العقاري العربي- اليكو بنسبة 6.78% ، ثم سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 6.39%.

بينما تصدر سهم حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية قاىمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.96% تلاه سهم الصناعات الغذائية العربية – دومتي بنسبة 3.24% ثم سهم التوفيق للتأجير التمويلي – أيه تي ليس بنسبة 3.23%