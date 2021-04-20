عاجل.. تغييرات واسعة في قيادات السكك الحديدية.. وأبو المكارم رئيسا للهيئة

دوت الخليج _ أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قرارا بندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية كما أصدر قرارا بندب المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمدة سنة. Your browser does not support the video tag. كما أقر تعيين المهندس شعبان محمود محمد موسى رئيسا وعضوا منتدبا للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية. وتقرر تكليف المهندس محمد عامر عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئه القومية لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالقيام بمهام وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة وذلك بجانب عمله. كما تقرر ندب المهندس عماد أسعد غبريال عبدالملاك رئيس الادارة المركزية لمنشآت الهيئة بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل رئيسا للادارة المركزيه لشئون المنطقه الوسطى بقطاع البنية الأساسية بالهيئة وذلك لمدة سنة. وتم تكليف المهندس مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسا للادارة المركزية للاشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. كما تقرر تكليف المهندس مجدي عبد المنعم الصباغ نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركة بوظيفه استشاري قطاع بالهيئة. وتقرر تكليف المهندس سامي محمد عفيفي شلبي مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني بالهيئة القوميه لسكك حديد مصر بوظيفة مستشار رئيس الهيئة. وتم تكليف المهندس حسين رشيدي محمد خليل رئيس الادارة المركزيه للاشارات والاتصالات بالهيئك القومية لسكك حديد مصر نائبا لرئيس مجلس ادارة الهيئة لقطاع البنية الاساسية. وتقرر ندب المهندس سامي عبد الفتاح عبد المجيد رئيس الادارة المركزية لصيانه الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة نائب رئيس مجلس ادارة الهيئه لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني. وأشار بيان الوزارة أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها وتقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تغييرات واسعة في قيادات السكك الحديدية.. وأبو المكارم رئيسا للهيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.