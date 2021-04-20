4 عروض تتنافس على شراء حصة بنك أبو ظبي التجاري في الإسكندرية للخدمات الطبية

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رنا ممدوح _ تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم كتاب من بنك أبو ظبي التجاري وهو المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية ( مركز الطبي الجديد- الإسكندرية) بشأن القائمة النهائية بأسماء المستثمرين المحتملين والراغبين في الاستحواذ على حصته بالشركة.
وأفادت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن القائمة تضمنت 4 أسماء وهم شركة مستشفى كليوباترا، و الإسكندرية للاستثمار الطبية أو أيا من شركاتها التابعة، و تحالف شركات سبيد وإحدى صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرنز وتواصل هولدنجز للاستثمارات المالية وشمل الاسم الأخير شركة صحة كابيتال.
وبحسب الإفصاح، يبلغ متوسط السعر المعروض من المستثمرين المحتملين هو 50.77 جنيه للسهم الواحد.
وسيبدأ المستثمرون المحتملون عملية الفحص النافي للجهالة في أقرب وقت.
ومن المتوقع تقديم العروض الملزمة النهائية لشركة سي أي كابيتال في الأسبوع الثالث من شهر مايو القادم، في التاريخ الذي يتم تحديده من البنك.
وفي 13 إبريل الجاري أعلنت الهيئة عن تلقي شركة سي اأي كابيتال منسق عملية بيع أسهم بنك أبو ظبي التجاري المساهم الرئيسي في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية والراغب في بيع حصته عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض المستثمرين للاستحواذ على حصة البنك في الشركة.
وأعلن بنك أبو ظبي التجاري في 9 مارس الماضي اعتزامه بيع أسهمه في الإسكندرية للخدمات الطبية البالغ نسبتها 51.54%.
يذكر أن بنك أبو ظبي التجاري – الإمارات، استحوذ في نهاية ديسمبر الماضي، على حصة رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – والبالغ نسبتها 51.5% بقيمة تقدر بحوالي 275 مليون جنيه، وقام بتنفيذ تلك الصفقة بطرفيها المشتري والبائع ذراع السمسرة الخاص بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.
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