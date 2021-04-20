مال وأعمال

4 عروض تتنافس على شراء حصة بنك أبو ظبي التجاري في الإسكندرية للخدمات الطبية

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رنا ممدوح _ تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم كتاب من بنك أبو ظبي التجاري وهو المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية ( مركز الطبي الجديد- الإسكندرية) بشأن القائمة النهائية بأسماء المستثمرين المحتملين والراغبين في الاستحواذ على حصته بالشركة.

وأفادت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن القائمة تضمنت 4 أسماء وهم شركة مستشفى كليوباترا، و الإسكندرية للاستثمار الطبية أو أيا من شركاتها التابعة، و تحالف شركات سبيد وإحدى صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرنز وتواصل هولدنجز للاستثمارات المالية وشمل الاسم الأخير شركة صحة كابيتال.

وبحسب الإفصاح، يبلغ متوسط السعر المعروض من المستثمرين المحتملين هو 50.77 جنيه للسهم الواحد.

وسيبدأ المستثمرون المحتملون عملية الفحص النافي للجهالة في أقرب وقت.

ومن المتوقع تقديم العروض الملزمة النهائية لشركة سي أي كابيتال في الأسبوع الثالث من شهر مايو القادم، في التاريخ الذي يتم تحديده من البنك.

وفي 13 إبريل الجاري أعلنت الهيئة عن تلقي شركة سي اأي كابيتال منسق عملية بيع أسهم بنك أبو ظبي التجاري المساهم الرئيسي في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية والراغب في بيع حصته عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض المستثمرين للاستحواذ على حصة البنك في الشركة.

وأعلن بنك أبو ظبي التجاري في 9 مارس الماضي اعتزامه بيع أسهمه في الإسكندرية للخدمات الطبية البالغ نسبتها 51.54%.

يذكر أن بنك أبو ظبي التجاري – الإمارات، استحوذ في نهاية ديسمبر الماضي، على حصة رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – والبالغ نسبتها 51.5% بقيمة تقدر بحوالي 275 مليون جنيه، وقام بتنفيذ تلك الصفقة بطرفيها المشتري والبائع ذراع السمسرة الخاص بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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