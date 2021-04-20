التخطيط توفر 12 مركز تكنولوجي متنقل في 8 محافظات بالتعاون مع التنمية المحلية

سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدفعة الأولى من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة إلى وزارة التنمية المحلية، وعددها 12 سيارة تنتشر في 8 محافظات.

وتعمل السيارات كمراكز خدمة متنقلة، تقدم كافة خدمات المحليات سواء ترخيص المباني أو المحلات وكذلك الإشغالات.

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وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه المراكز تأتي في إطار تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بشكل فعال ومتكامل في كافة الأحياء والمدن.

وأضافت، أنه تم الانتهاء من 265 مركز تكنولوجي لتقديم خدمات المحليات بأنواعها المختلفة الشباك الواحد، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم تجديد رخص الإعلانات والإشغالات دون حاجة صاحب الخدمة للذهاب إلى مقر الجهة المنوطة، وهو ما يقلل الوقت والجهد.

وأشارت إلى أن كافة الخدمات مربوطة بشكبة وزارة المالية خاصة فيما يتعلق عمليات السداد.

من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ورفع كفاءة العنصر البشري، ومن المقرر تعميم هذه المراكز المتنقلة على كافة مستويات الوحدات المحلية.

وأضاف، أنه من المخطط الوصول إلى 50 سيارة مجهزة بنهاية 2022، موضحًا أن سيارات المرحلة الأولى تتوزع في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية وكفر الشيخ والقليوبية والمنيا وأسوان.

وأشار إلى أنه يجرى تطوير 613 مركز على مستوى المحافظات، منهم 82 قائمة ومميكنة بالفعل.

ولفت إلى أن عدد الموظفين الذين تدربوا على تقديم الخدمات الإلكترونية وصل إلى 22 ألف موظف.