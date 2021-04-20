سينوبك الصينية تفوز بعقد لتطوير حقل المنصورية للغاز في العراق

– قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، إن سينوبك الصينية فازت بصفقة لتطوير حقل المنصورية للغاز قرب الحدود الإيرانية. والعام الماضي، ألغى العراق عقدا وقعه مع مجموعة تقودها شركة البترول التركية (تباو) لتطوير حقل المنصورية وقرر دعوة شركات الطاقة العالمية لاستكمال تطويره. Your browser does not support the video tag.

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