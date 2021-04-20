مال وأعمال

سينوبك الصينية تفوز بعقد لتطوير حقل المنصورية للغاز في العراق

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– قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، إن سينوبك الصينية فازت بصفقة لتطوير حقل المنصورية للغاز قرب الحدود الإيرانية.

والعام الماضي، ألغى العراق عقدا وقعه مع مجموعة تقودها شركة البترول التركية (تباو) لتطوير حقل المنصورية وقرر دعوة شركات الطاقة العالمية لاستكمال تطويره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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