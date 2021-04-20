- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي ان بي سي _ أبرمت شركة أجيليتي المدرجة ببورصة الكويت وسوق دبي المالي اتفاقيات تمويلية مع جهات ائتمانية بقيمة 1.43 مليار دولار، على أن يكون جزء منها على 3 سنوات والجزء الآخر على 5 سنوات.
هذا وتشارك 16 جهة ائتمانية محلية ودولية في التمويلات التي تتنوع بين التقليدية والإسلامية.
وقالت أجيليتي، إن هذه التمويلات ستوفر سيولة إضافية لدعم النمو في عملياتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجيليتي الكويتية تبرم اتفاقيات تمويلية مع جهات ائتمانية بقيمة 1.43 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.