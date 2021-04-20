أجيليتي الكويتية تبرم اتفاقيات تمويلية مع جهات ائتمانية بقيمة 1.43 مليار دولار

سي ان بي سي _ أبرمت شركة أجيليتي المدرجة ببورصة الكويت وسوق دبي المالي اتفاقيات تمويلية مع جهات ائتمانية بقيمة 1.43 مليار دولار، على أن يكون جزء منها على 3 سنوات والجزء الآخر على 5 سنوات.

هذا وتشارك 16 جهة ائتمانية محلية ودولية في التمويلات التي تتنوع بين التقليدية والإسلامية.

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وقالت أجيليتي، إن هذه التمويلات ستوفر سيولة إضافية لدعم النمو في عملياتها.