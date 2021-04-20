البورصة تواصل الصعود منتصف التعاملات والتجاري الدولي يقفز 2.26%

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية في الصعود منتصف تعاملات اليوم.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.32% ليتداول عند مستوى 10579 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.26% ليتداول عند مستوى 58.34 جنيه

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.03% و 1.84% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورضة 647.987 مليون جنيه على 173 شركة من خلال 25.781 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 112 شركة مقابل تراجع 22 بينما لم تتغير أسعار 40.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 64.610 مليون جنيه، منها 44.281 مليون جنيه للأفراد، و 20.328 مليون جنيه للمؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 53.162 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 53.802 مليون جنيه مقابل 640.491 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.447 مليون جنيه، منها 11.177 مليون جنيه للأفراد و 270.759 ألف جنيه للمؤسسات.