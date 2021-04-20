ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت والعام يصعد 0.72% بدعم 7 قطاعات

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فهد حسين – أنهت مؤشرات بورصة الكويت تداولاتھا الیوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، بدعم من الأداء الإيجابي لسبعة قطاعات تصدرها التأمين والمواد الأساسية، التي ارتفعت بمؤشر السوق العام 0.72% بعد إضافة 43.04 نقطة صعد بها إلى مستوى 6021.2 نقطة بنسبة.
وارتفعت أيضا مؤشرات السوق الرئیسي و السوق الأول و”رئیسي 50″ بنسب 0.45% و0.81% و0.53% بالترتيب.
وبلغ حجم التداولات خلال جلسة اليوم، 453.2 ملیون سھم عبر 13946 صفقة نقدیة، بسيولة قیمتها 55 ملیون دینار كویتي “تعادل 170.5 ملیون دولار أمریكي”.
وارتفعت 7 قطاعات بقيادة التأمين والمواد الأساسية بصعودهما بنسبة 2.32% و1.68% على التوالي،
وتراجعت 6 قطاعات أخرى تصدرها التكنولوجيا بهبوطه 0.82%، كما استقر قطاع منافع عند نفس مستويات إغلاق جلسة أمس الاثنين.
وتصدرت أسهم شركات “الإعادة” و”مبرد” و”بیان” و”صلبوخ” قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة، فيما جاءت أسهم شركات “مراكز” و”عقار” و”منشآت” و”فنادق” الأكثر انخفاضا.
وكانت أسهم شركات “بیتك” و”خلیج ب” و”وطني” و”وطنیة” الأكثر تداولا خلال جلسة اليوم من حيث السيولة.
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