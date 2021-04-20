رئيس الوزراء يبحث موقف المشروعات الاستثمارية بوزارة الطيران المدني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً؛ بمقر وزارة الطيران المدني، لاستعراض ملفات عمل الوزارة والمشروعات الاستثمارية التي تقوم بها، بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس مجلس الوزراء المصري إلى شرح تفصيلي من وزير الطيران المدني حول المشروعات الاستثمارية التي توليها الوزارة اهتماماً خلال الفترة الحالية بالرغم من تأثير جائحة كورونا.

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وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على المشروعات الاستثمارية التي تنفذها وزارة الطيران المدني في الوقت الحالي، وكذا الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة بهدف تخفيف تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على صناعة النقل الجوي حول العالم، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير منظومة الطيران المدني، لما تقوم به من دور حيوي في خدمة الاقتصاد القومي وتعزيز العلاقات بين مصر ومختلف البلدان.

كما عرض وزير الطيران المدني خلال الاجتماع مخطط طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران وعرضها على المستثمرين، حيث أوضح الوزير أنه يتم حالياً دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، والتي تتميز بموقع فريد وجاذب للاستثمار، خاصة في ظل تطوير شبكة الطرق والمحاور المحيطة بالمطارات والتي توليها الدولة المصرية اهتماما بالغاً.

كما استعرض الطيار محمد منار، موقف تطوير المطارات المصرية وزيادة السعة الاستيعابية لها، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، ومن بينها مشروع توسعة مطار سفنكس الدولي، وكذا انشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي.