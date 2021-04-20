أداء متباين لأسهم دبي وأبوظبي والمكاسب السوقية تصل 7.8 مليار درهم

فهد حسين – تباين أداء مؤشرا سوقي المال الإماراتيان، بارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.87% وتراجع سوق دبي المالي 0.31%، كما بلغت المكاسب السوقية 7.868 مليار درهم سجل معظمها في سوق العاصمة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي إلى مستوى 6155.42 نقطة بعد تداولات بقيمة 1.32 مليار درهم على نحو 160.29 مليون سهما عبر 2173 صفقة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2624.27 نقطة بخسارته 8.31 نقطة خلال الجلسة بعد تداولات بقيمة 160.48 مليون درهم على 84.61 مليون سهما عبر 1956 صفقة.

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وجاء الأداء الإيجابي لمؤشر سوق أبوظبي مدعوما بصعود 7 قطاعات تصدرها الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع 3.64% تلاه السلع الاستهلاكية والتأمين والبنوك، وسط تراجع قطاعي الطاقة والصناعة.

كما ضغط الأداء السلبي لأربعة قطاعات بقيادة الاستثمار والخدمات المالية الذي تراجع 3.31% على مؤشر سوق دبي، رغم ارتفاع قطاعات التأمين والبنوك والخدمات.

وسجل سوق أبوظبي مكاسب سوقية بقيمة 7.324 مليار درهم بزيادة رأسماله إلى 894.503 مليار درهم بختام التداولات من 887.179 مليار درهم بختام جلسة الاثنين.

ورغم تراجع مؤشر سوق دبي المالي إلا أنه سجل مكاسب سوقية بقيمة 544 مليون درهم بزيادة رأسماله إلى 364.817 مليار درهم بختام تداولات اليوم من 364.273 مليار درهم بإغلاق جلسة أمس الاثنين.

وكان سهم “البنك التجاري الدولي CBI” الأكثر ارتفاعا في سوق أبوظبي و سهم “الرمز” متصدرا الرابحين في سوق دبي المالي، فيما تصدر سهم الوطنية للتأمين قائمة الخاسرين في أبو ظبي، وسهم الإمارات للمرطبات على رأس خاسري سوق دبي المالي.